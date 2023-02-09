В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СК РФ: враг старается затруднить опознание тел своих наемников, им отрубают головы

Тимур Шерзад
12:27 09.02.2023
Также, как сообщили в Следственном комитете России, украинская сторона отрубает своим убитым иностранным наемникам и кисти рук.
СК РФ: враг старается затруднить опознание тел своих наемников, им отрубают головы
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В Следственном комитете заявили, что киевский режим старается затруднить опознание тел погибших иностранных наемников, участвующих в конфликте на стороне Украины. 

«С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители ВСУ отсекают им кисти и головы», - говорится в сообщении от СК РФ. 

В Следственном комитете России добавили, что киевский режим поощряет запрещенное международными нормами участие иностранных наемников в боевых действиях, их вознаграждение составляет от 30 до 100 тысяч гривен. 

Кроме этого, в СК рассказали о новых выявленных эпизодах преступлений украинского полка «Азов»*. Так, в марте 2022 года украинские боевики из этой организации по фамилиям Слободянюк и Шафулин убили пожилых супругов в Мариуполе.

Также СК РФ заочно обвинил экс-министра обороны Украины Гелетея в агрессии против жителей Донбасса.

Ранее сообщалось о нейтрализации на Ставрополье четырех связанных с Украиной боевиков, планировавших теракт на железнодорожной станции.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:27 В стране и мире
СК РФ: враг старается затруднить опознание тел своих наемников, им отрубают головы
11:24 В стране и мире
Видео
НАК: уничтоженным в Ставропольском крае террористам предлагали сложить оружие
10:59 В стране и мире
Зеленский заявил, что Макрон изменил мнение о России
10:42 В стране и мире
Зельфира Трегулова уходит с поста гендиректора Третьяковской галереи
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.