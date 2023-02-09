СК РФ: враг старается затруднить опознание тел своих наемников, им отрубают головы

Также, как сообщили в Следственном комитете России, украинская сторона отрубает своим убитым иностранным наемникам и кисти рук.

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В Следственном комитете заявили, что киевский режим старается затруднить опознание тел погибших иностранных наемников, участвующих в конфликте на стороне Украины.

«С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители ВСУ отсекают им кисти и головы», - говорится в сообщении от СК РФ.

В Следственном комитете России добавили, что киевский режим поощряет запрещенное международными нормами участие иностранных наемников в боевых действиях, их вознаграждение составляет от 30 до 100 тысяч гривен.

Кроме этого, в СК рассказали о новых выявленных эпизодах преступлений украинского полка «Азов»*. Так, в марте 2022 года украинские боевики из этой организации по фамилиям Слободянюк и Шафулин убили пожилых супругов в Мариуполе.

Также СК РФ заочно обвинил экс-министра обороны Украины Гелетея в агрессии против жителей Донбасса.

Ранее сообщалось о нейтрализации на Ставрополье четырех связанных с Украиной боевиков, планировавших теракт на железнодорожной станции.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.