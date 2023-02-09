СК РФ заочно обвинил экс-министра обороны Украины Гелетея в агрессии против жителей Донбасса
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему исполняющему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны Валерию Гелетею за координацию военной агрессии против жителей Донбасса в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Материалами уголовного дела подтверждаются факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР», - говорится в сообщении.
Также следователи предъявили заочное обвинение пятерым наемникам из Грузинского национального легиона. По данным СК РФ, иностранные наемники за свое участие в боевых действиях на стороне официального Киева получают денежное вознаграждение, его размер варьируется от 30 до 100 тысяч гривен. В ведомстве указали на то, что украинская сторона поощряет наемничество и напомнили, что оно запрещено международными нормами.
Кроме того, чтобы невозможно было опознать погибших в боях иностранцев, представители вооруженных формирований Украины отрубают кисти и головы на их телах, добавили в СК РФ.