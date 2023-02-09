На Ставрополье нейтрализовано четверо боевиков, планировавших теракт на ж/д станции

По информации НАК, они были связаны с украинским нацформированием.

© Видео: НАК © Фото: НАК

Сотрудники оперштаба НАК нейтрализовали четырех боевиков, которые планировали теракт на железнодорожной станции в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Во время осмотра места боевого столкновения силовики нашли автомат, пистолет, а также два СВУ, одно из них подорвали бандиты. Оперативные кадры были опубликованы комитетом.

По информации НАК, боевики были связаны с военизированным украинским нацформированием.

Ранее отмечалось, что изначально террористам предлагали сложить оружие и сдаться, однако они проигнорировали это предложение и начали стрелять. Сотрудники оперштаба нейтрализовали их.