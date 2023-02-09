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Зеленский заявил, что Макрон изменил мнение о России

Анна Назайкина
10:59 09.02.2023
Накануне президент Украины приехал в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.
Зеленский заявил, что Макрон изменил мнение о России
© Фото: Mylene Deroche, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Французский лидер Эммануэль Макрон изменил точку зрения в отношении России. Об этом в беседе с газетой Le Figaro заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Зеленский приезжал в Лондон, где встретился с премьером Британии Риши Сунаком, а также королем Карлом III. Кроме того, он выступил в парламенте.

Впоследствии украинский президент отправился в Париж, где прошла встреча с французским коллегой Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал», - считает Зеленский.

Также президент Украины утверждает, что с Макроном произошли изменения, причем «по-настоящему».

Напомним, в июне этого года президент Франции заявлял, что не следует «унижать Россию». Тогда он говорил, что таким образом удастся выйти из кризиса дипломатическим путем после того, как прекратятся боевые действия.

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