Зеленский заявил, что Макрон изменил мнение о России
Французский лидер Эммануэль Макрон изменил точку зрения в отношении России. Об этом в беседе с газетой Le Figaro заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Накануне Зеленский приезжал в Лондон, где встретился с премьером Британии Риши Сунаком, а также королем Карлом III. Кроме того, он выступил в парламенте.
Впоследствии украинский президент отправился в Париж, где прошла встреча с французским коллегой Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«В конце концов именно Макрон проложил путь для поставки танков, и он же поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Думаю, что это был реальный сигнал», - считает Зеленский.
Также президент Украины утверждает, что с Макроном произошли изменения, причем «по-настоящему».
Напомним, в июне этого года президент Франции заявлял, что не следует «унижать Россию». Тогда он говорил, что таким образом удастся выйти из кризиса дипломатическим путем после того, как прекратятся боевые действия.