Зеленский прибыл в Париж для встречи с Шольцем и Макроном

AFP: Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы встретиться с лидерами Франции и Германии. У Самолета президента Украины встретил министр обороны Франции Лекорню.

© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где у него запланированы встречи со французским лидером Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом пишет агентство France-Presse.

Согласно публикации, самолет главы украинского государства встретил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

После 22.00 по местному времени (00.00 мск) Зеленского ожидают в Елисейском дворце, где перед началом переговоров пройдет совместная пресс-конференция с ним, Макроном и Шольцем.

В Париж президент Украины прибыл из Лондона, где встречался с королем Великобритании Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. После выступления украинского лидера в английском парламенте глава британского правительства поручил министру обороны Королевства Бену Уоллесу изучить, какие военные самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.