Зеленский прибыл в Париж для встречи с Шольцем и Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где у него запланированы встречи со французским лидером Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем. Об этом пишет агентство France-Presse.
Согласно публикации, самолет главы украинского государства встретил министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
После 22.00 по местному времени (00.00 мск) Зеленского ожидают в Елисейском дворце, где перед началом переговоров пройдет совместная пресс-конференция с ним, Макроном и Шольцем.
В Париж президент Украины прибыл из Лондона, где встречался с королем Великобритании Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком. После выступления украинского лидера в английском парламенте глава британского правительства поручил министру обороны Королевства Бену Уоллесу изучить, какие военные самолеты Лондон потенциально может передать Киеву.