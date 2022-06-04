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Макрон призвал мир уважать Россию ради дипломатического выхода из кризиса

Максим Крюков
02:00 04.06.2022
Французский лидер также выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в переговорном процессе.
Макрон призвал мир уважать Россию ради дипломатического выхода из кризиса
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на то, что в скором будущем - как только закончится конфликт на Украине - страны мирового сообщества сядут за стол переговоров для обсуждения выхода из кризиса, подчеркнув, что нельзя унижать Россию. Об этом он заявил в интервью региональной прессе.

«Нельзя унижать Россию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», - сказал он.

Французский лидер также выразил уверенность в том, что Париж должен быть посредником в этом вопросе.

Кроме того, в разговоре со СМИ Макрон рассказал, что за последние полгода провел в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным не менее ста часов. Лидер французской республики подчеркнул, что посвятил столько времени и энергии обсуждению «действительно сложной» ситуации на Украине, отметив, что переговоры не были секретом и велись по просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее кандидат политологических наук Павел Тимофеев в беседе со «Звездой» предположил, какую политику будет выстраивать Эммануэль Макрон в отношении России после того, как его избрали на второй президентский срок. Эксперт отметил, что в настоящий момент Франция солидарна с другими европейскими странами, поддерживает киевский режим и принимает участие в санкционном давлении на Россию.

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