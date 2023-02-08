Посольство России предупредило Великобританию о последствиях поставок Украине истребителей

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Поставки британских истребителей Киеву приведут к военно-политическим последствиям для всего мира. Об этом 8 февраля заявило российское посольство в Великобритании.

«Хочется напомнить: именно на его совести при таком сценарии будет "кровавая жатва" очередного витка эскалации, а также вытекающие из этого военно-политические последствия для европейского континента и всего мира», — говорится в сообщении посольства РФ.

Как отмечают сами дипломаты, России найдётся чем ответить на любые недружественные шаги британской стороны.

В диппредставительстве подчеркнули, что киевский режим будет использовать западные военные самолеты для налетов на жилые кварталы и города, которые перешли под российскую защиту.

Пока что решение о передаче самолетов не принято, однако премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже попросил британского министра обороны Бена Уоллеса изучить, какие самолеты они смогут передать Киеву. К тому же в Великобритании подтвердили, что обучение украинских пилотов начнётся этой весной.