Настоятель Троицкого храма в Королеве передал в зону СВО помощь от прихожан

Прихожане и настоятель Троицкого храма в подмосковном Королеве отправили в зону спецоперации походную баню, коптер и многое другое из того, что необходимо военнослужащим на линии соприкосновения.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Война Украины с храмами не в силах сломить веру нашего народа у уверенность в победе. Националисты не щадят духовенство и регулярно обстреливают церкви, а при отступлении устраивают в них погромы. В разрушенных помещениях обустраивают огневые точки, объявляют охоту за православными священниками.

Между тем, православное духовенство активно помогает нашим воинам на передовой. Съемочной группе «Звезды» при поддержке Троицкого храма города Королева была собрана и доставлена помощь на линию соприкосновения в район Кременной.

«Сейчас многие храмы и многие батюшки при храмах помогают бойцам в зоне СВО, мы в этом плане не уникальны. Если говорить о моих личных мотивах, то в моем роду все военные. У меня отец, дядя и сестры – все военные. Мне эта сфера знакома. Армия всегда была со своим народом, а народ и церковь всегда были с армией», - рассказал клирик Троицкого храма в городе Королев Антоний Ковальчук.

Помощь, собранная духовенством и прихожанами, доходит до бойцов на линии соприкосновения в полном объеме. Вот и в этот раз военнослужащие получили генераторы, настоящую походную баню, а также коптер, так необходимый при ведении боевых действий.

«За эту помощь выражаем благодарность настоятелю Троицкого храма города Королева отцу Сергию и его помощнику отцу Антонию, всем их неравнодушным прихожанам, жертвователям и помощникам большое спасибо за оказанную нам помощь», - сказал военнослужащий с позывным «Рэмбо».

Ранее зампред Синодального отдела по взаимоотношениями Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе пообещал содействие Русской православной церкви задержанным боевиками киевского режима священникам и верующим Украинской православной церкви. Если духовенство будут обменивать как пленных, отметил Кипшидзе, то их примут и обеспечат всем необходимым.

Он также раскритиковал официальный Киев, который занимается запугиванием епископата при полном попустительстве международных правозащитных организаций.