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Российские военные в Сирии раздали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям

Семен Лавров
06:01 08.02.2023
Российские военные в Сирии раздают провизию и предметы первой необходимости жителям Сирии пострадавшим от землетрясений. Развернуто несколько пунктов временного размещения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии оказывают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям провинции Латакия.

Один из пунктов выдачи гуманитарной помощи развернут в церкви Марьэльяс, в которой собираются прихожане, оставшиеся без крыши над головой. Российские военнослужащие привезли для них продукты и предметы первой необходимости.

«Спасибо, Россия! Россия помогает Сирии, помогает всем людям», - сказал один из местных жителей.

Он также отметил, что в Алеппо сейчас холодно, а российские военные раздают людям еду и помогают с обогревом. Спальные принадлежности и питание необходимы, в первую очередь, детям.

По состоянию на вечер вторника известно, что за время оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения жителем провинции Латакия, российские военные спасли из-под завалов 42 человека. Кроме того, они извлекли из-под обломков около 60 тел погибших.

Напомним, что указания командующему российской группировкой войск в Сирии помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия были даны министром обороны Сергеем Шойгу в понедельник спустя несколько часов после землетрясения.

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