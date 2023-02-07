В Сирии военнослужащие ВС РФ спасли из-под завалов 42 человека

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Российские военнослужащие в Сирии, ликвидирующие последствия сильного землетрясения, спасли из-под завалов 42 человека. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В ходе спасательных работ с привлечением военнослужащих ВС РФ разобрано 27 завалов, из-под обломков спасено 42 чел., извлечено 57 тел погибших, медицинская помощь оказана 194 чел., в том числе за текущие сутки разобрано 3 завала, из-под извлечено 1 тело погибшего, медицинская помощь оказана 31 человеку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на восьми развернутых пунктах выдачи гуманитарной помощи, по линии ЦПВС (Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике) за текущие сутки было выдано более 9,5 тонн продовольствия и предметов первой необходимости.

Ранее стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Сирии увеличилось до 538 человек. В Министерстве здравоохранения страны добавили, что ранения получили 1 353 человека.