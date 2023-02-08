Национальный архив США рассекретил стенограмму переговоров Ельцина и Клинтона в 1993 году

В ходе телефонных переговоров 1993 года между главами США и РФ Клинтон рассказал Ельцину о назначении дипломата Толботта, который ранее негативно высказывался о ней и странах постсоветского пространства.

© Фото: Владимир Родионов, РИА Новости

США рассекретили очередную часть своего национального архива, в том числе стенограмму телефонных переговоров 1993 года между главой Белого дома Биллом Клинтоном и президентом России Борисом Ельциным.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Кроме того, Клинтон рассказал Ельцину, что оценкой эффективности сотрудничества Москвы и Вашингтона будет заниматься дипломат Строб Толботт. Ранее этот политический деятель негативно высказывался о России и странах бывшего СССР. В частности он назвал их «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Ранее Билл Клинтон публично пересказал еще один фрагмент из беседы с Ельциным. Президент России, по его словам, не сомневался в том, что США не станут использовать свою авиабазу в Польше для ударов по РФ, и исключал такую угрозу в случае расширения НАТО на восток.