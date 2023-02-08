В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Национальный архив США рассекретил стенограмму переговоров Ельцина и Клинтона в 1993 году

Семен Лавров
03:47 08.02.2023
В ходе телефонных переговоров 1993 года между главами США и РФ Клинтон рассказал Ельцину о назначении дипломата Толботта, который ранее негативно высказывался о ней и странах постсоветского пространства.
Национальный архив США рассекретил стенограмму переговоров Ельцина и Клинтона в 1993 году
© Фото: Владимир Родионов, РИА Новости
Читайте нас на:

США рассекретили очередную часть своего национального архива, в том числе стенограмму телефонных переговоров 1993 года между главой Белого дома Биллом Клинтоном и президентом России Борисом Ельциным.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», - приводит слова американского лидера РИА Новости.

Кроме того, Клинтон рассказал Ельцину, что оценкой эффективности сотрудничества Москвы и Вашингтона будет заниматься дипломат Строб Толботт. Ранее этот политический деятель негативно высказывался о России и странах бывшего СССР. В частности он назвал их «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Ранее Билл Клинтон публично пересказал еще один фрагмент из беседы с Ельциным. Президент России, по его словам, не сомневался в том, что США не станут использовать свою авиабазу в Польше для ударов по РФ, и исключал такую угрозу в случае расширения НАТО на восток.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:48 В стране и мире
Количество жертв разрушительных землетрясений в Турции достигло 5 434
18:44 В стране и мире
В ДНР заявили, что в Угледаре украинские боевики расстреляли группу польских наемников
18:23 В стране и мире
Семь квартир полностью разрушены в результате взрыва газа в Ефремове
18:14 ОПК
Фрегат «Адмирал Головко» и корвет «Меркурий» войдут в состав ВМФ в этом году
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.