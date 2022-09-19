Клинтон рассказал, почему Ельцин был против расширения НАТО

Экс-президент РФ не считал, что США намерены нападать на страну, отметил бывший американский лидер.

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Экс-президент России Борис Ельцин якобы отрицательно ответил на вопрос о возможности удара Вашингтона по стране в случае расширения НАТО на восток. Об этом в интервью CNN заявил бывший американский лидер Билл Клинтон.

По словам Клинтона, он спросил у Ельцина, действительно ли он считает, что США будут использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию.

«На что он сказал: "Нет, но многие хрупкие старушки в Европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек - о Наполеоне. Я ответил, что признаю это», - отметил Клинтон.

В то же время экс-президент не считает, что Соединенные Штаты несут какую-то ответственность за эскалацию конфликта на Украине из-за расширения Североатлантического альянса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ориентир Украины на членство в НАТО главной угрозой для России и одной из причин для проведения специальной военной операции.