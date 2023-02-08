Аудиенция в хаки: как Зеленский побывал в Великобритании и встретился с королем

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Поставки Британией истребителей Киеву будут иметь военно-политические последствия для европейского континента и всего мира, заявили в российском посольстве в Лондоне. Договариваться о такой помощи в Соединенное Королевство в среду приехал Владимир Зеленский. Он прибыл с официальным визитом на транспортном самолете Королевских ВВС. Дальше - встреча за встречей. Зеленский выступил перед британскими парламентариями, переговорил с премьером Риши Сунаком и даже попал на аудиенцию к королю во дворец. НО при этом одним Лондоном украинский лидер не ограничится.

Для Владимира Зеленского уже стало своеобразной традицией сопровождать транши военной помощи собственным визитом. Если раньше он предпочитал не покидать территорию Украины, то сейчас проблемы с поставками западных вооружений, которых Киеву постоянно недостаточно, заставляют Зеленского лично отправляться в турне на военных самолетах стран блока НАТО. В декабре так уже было в США. Теперь - Лондон, который и имеют ввиду, когда говорят о поддержке Украины англосаксами.

Именно Великобритания стала первой страной, объявившей о поставках на Украину тяжелого наступательного вооружения. А теперь к танкам могут добавиться истребителями. Хотя официально об этом не сообщают, в Лондоне уже предложили расширить программу подготовки украинских военнослужащих, включив туда летчиков-истребителей и морпехов. Кроме этого, планируется предоставить Киеву дальнобойное оружие. Ранее об этом же заявляли и в США.

Программа экспресс-визита Зеленского составлена таким образом, что за несколько часов он успевает посетить все лондонские достопримечательности. В Вестминстерском дворце - здании парламента Великобритании - Зеленский вручает подарок с намеком - шлем украинского пилота с надписью: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

После Зеленский отправляется на аудиенцию в Букингемский дворец. Аудиенция короля Карла III считается высшей данью уважения зарубежных лидеров. Но даже ради этого Зеленский не пожертвовал своим привычным обликом.

«За Украину в ЕС просят многие: и послы, и министры. От таких лиц уже устали, есть главный бренд Украины - сам Зеленский, это последний пиар-ресурс страны, и сегодня его задействовали. Может быть, решительный момент наступает для Украины на поле боя и европейской дипломатии», - говорит директор Центра глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Говоря о возможных поставках на Украину европейских истребителей, наиболее вероятным кандидатом эксперты называют Eurofighter Typhoon.

«Это многоцелевой истребитель поколения 4+. Это самолет близкий по возможностям к Су-35 российским, он может нести ударную нагрузку и выполнять функцию борьбы с воздушными целями, с самолетами, с крылатыми ракетами», - объясняет независимый военный эксперт Дмитрий Корнев.

Сегодня же стало известно, что из Великобритании Зеленский отправится во Францию, где с ним встретится президент Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц. Объявив о передаче Украине танков, до сих пор он воздерживался от заявлений по истребителям.

«Что вредит нашему единству, то это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты - кто даст больше. Что вредит, так это броские внутриполитические заявления, критика партнеров и союзников на открытой арене. Германия не будет в этом участвовать», - заявлял Шольц.

Уже завтра Зеленский, как ожидается, посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите Евросоюза и проведет целый ряд двусторонних встреч.