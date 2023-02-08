BFM: Зеленский из Лондона отправится в Париж на встречу с Макроном
Кроме того, утверждается, что к встрече двух лидеров присоединится Шольц.
© Фото: Alexei Nikolsky, Kremlin Pool, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедет в Париж, передает BFMTV, ссылаясь на источники.
Как утверждается, там он встретится со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. По данным канала N-TV, к встрече двух лидеров также присоединится канцлер Германии Олаф Шольц.
Напомним, что в июне прошлого года Шольц и Макрон приезжали в Киев вместе с тогда еще премьером Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Сегодня Владимир Зеленский прилетел в Лондон. В аэропорту столицы Британии его встретил с объятиями премьер страны Риши Сунак. По словам президента Украины, главной темой их разговора стало сотрудничество в сфере обороны.