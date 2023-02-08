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Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III

Анна Назайкина
18:07 08.02.2023
На опубликованном фото британский монарх жмет руку президенту Украины.
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
© Фото: RoyalFamily, Twitter
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Король Великобритании Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в Букингемском дворце. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Кроме того, было опубликовано фото с их встречи - на нем британский монарх жмет руку президенту Украины.

Некоторые пользователи Сети и британские СМИ обратили внимание на то, что король был на встрече в костюме, в то время как Зеленский надел на прием в Букингемском дворце свитшот, в котором он появляется на публике последний год.

Ранее украинский президент встретился с британским главой правительства Риши Сунаком. Премьер страны поприветствовал Зеленского в аэропорту Лондона.

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