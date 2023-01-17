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Армия Великобритания станет слабее из-за помощи Украине, заявил глава Генштаба ВС страны

Вероника Волосунова
04:02 17.01.2023
Отправка Украине 14 танков Challenger-2 и артиллерийского орудия не пройдет бесследно для боевых возможностей армии Великобритании.
Армия Великобритания станет слабее из-за помощи Украине, заявил глава Генштаба ВС страны
© Фото: UK Ministry of Defence via Globallookpress.com
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Армия Великобритании станет временно слабее из-за поставок Украине танков и артиллерии, заявил глава Вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс. Он также подчеркнул, что стране будет «жизненно важно» быстро восстановить потери.

«Нет сомнений в том, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию (...) и выполнить наши обязательства перед НАТО», - сказал генерал.

Глава ВС Великобритании также добавил, что для страны «жизненно важно» восстановить и увеличить боевые возможности армии «в темпе, чтобы укрепить наш боевой авторитет и сохранить наши позиции ведущего европейского союзника в НАТО».

В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес одобрил парламенту отправку Украине 14 танков Challenger-2 и артиллерийских орудий в рамках нового пакет военной помощи.

Ранее стало известно, что Великобритания в ближайшее время начнет обучать военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) использованию танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90. 

Газета Mirror также писала о планах министерства обороны Великобритании передать киевскому режиму до четырех боевых вертолетов Apache. Но позже Минобороны Великобритании опровергло эту информацию. 

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