На территории хутора Петровский на Ставрополье введен режим КТО

В сообщении пресс-службы говорится, что данный режим был введен начальником УФСБ России по Ставрополью в целях пресечения и раскрытия террористического акта.

© Фото: ЦОС ФСБ РФ, РИА Новости

Начальник управления ФСБ России по Ставропольскому краю Олег Усов ввел на территории хутора Петровский режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону.

«Восьмого февраля 2023 года в 20 часов 00 минут начальником Управления ФСБ России по Ставропольскому краю в целях пресечения и раскрытия террористического акта принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с терроризмом. Данную проблему он охарактеризовал, как имеющую особое значение. Также он заслушал доклад директора ФСБ России Александра Бортникова.

Также стало известно, что ФСБ РФ за ноябрь и декабрь 2022 года пресекла работу 93 подпольщиков, занимающихся изготовлением и сбытом оружия. Оперативно-разыскные мероприятия проводились в 38 субъектах РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, во многих областях и республиках страны.