ФСБ РФ пресекла деятельность 93 подпольных оружейников в 38 субъектах РФ

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ФСБ РФ за ноябрь и декабрь 2022 года пресекла работу 93 подпольщиков, занимающихся изготовлением и сбытом оружия. Оперативно-разыскные мероприятия проводились в 38 субъектах РФ, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, во многих областях и республиках страны.

В результате были изъяты 253 единицы огнестрельного оружия, среди которого были пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, гранатометы и огнеметы. Также были найдены 89 ручных гранат и 343 артиллерийских боеприпаса, взрыватели и детонаторы, взрывчатые вещества. Оружие было как отечественного, так и иностранного производства.

Всего Федеральной службой безопасности России была прекращена деятельность 38 подпольных мастерских, в которых занимались восстановлением и изготовлением оружия. ФСБ продолжает работу по пресечению подобной деятельности.

Ранее в Керчи ФСБ задержала мужчину, призывавшего к убийству бойцов ВС РФ. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.