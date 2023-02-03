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Путин обсудил борьбу с терроризмом на оперативном совещании Совбеза

Алексей Курильченко
14:14 03.02.2023
Также российский лидер заслушал доклад главы Федеральной службы безопасности Александра Бортникова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с терроризмом. Данную проблему он охарактеризовал, как имеющую особое значение. Также он заслушал доклад директора ФСБ РФ Александра Бортникова.

«Мы с вами сегодня обсудим вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности нашей страны, но на протяжении последних десятилетий он не теряет своей актуальности для очень многих государств мира. А сегодня для нас имеет особое значение. Речь идет о борьбе с терроризмом», - сказал Путин.

Ранее Путин подписал постановление об изменениях указа об уровнях террористической опасности. Так, была исключена информация о сроках, на которые устанавливаются уровни террористической опасности в регионах. Ранее данный уровень устанавливался на срок не более 15 суток.

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