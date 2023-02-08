Путин: России предстоит за короткий срок создать критически важные технологии
России предстоит за короткий срок создать свои важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.
«За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии», - сказал он.
Новые разработки необходимы в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и материалов, а также в других важнейших направлениях, уточнил президент. Таким образом, отметил Путин, страна обеспечит технологический суверенитет и независимость в производстве любой критически важной продукции.
Путин вручил премии молодым ученым в День российской науки, 8 февраля. В частности, награды удостоился начальник лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Иван Фисенко.