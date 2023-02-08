В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин: России предстоит за короткий срок создать критически важные технологии

Анна Касаткина
19:25 08.02.2023
России необходимы свои разработки микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте и других областях, отметил президент.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

России предстоит за короткий срок создать свои важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии», - сказал он.

Новые разработки  необходимы в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и материалов, а также в других важнейших направлениях, уточнил президент. Таким образом, отметил Путин, страна обеспечит технологический суверенитет и независимость в производстве любой критически важной продукции.

Путин вручил премии молодым ученым в День российской науки, 8 февраля. В частности, награды удостоился начальник лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Иван Фисенко.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 В стране и мире
Основатель Pink Floyd Уотерс выступает на заседании СБ ООН по Украине
17:43 В стране и мире
BFM: Зеленский из Лондона отправится в Париж на встречу с Макроном
17:07 ОПК
Видео
Конструктор Рыков рассказал о доработке систем ПВО для противодействия HIMARS
17:28 В стране и мире
Журналист Херш: диверсию на «Северных потоках» координировал советник Байдена Салливан
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.