Путин: России предстоит за короткий срок создать критически важные технологии

России необходимы свои разработки микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте и других областях, отметил президент.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ

России предстоит за короткий срок создать свои важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым ученым за 2022 год.

«За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии», - сказал он.

Новые разработки необходимы в микроэлектронике, IT-промышленности, транспорте, в разработке лекарств и материалов, а также в других важнейших направлениях, уточнил президент. Таким образом, отметил Путин, страна обеспечит технологический суверенитет и независимость в производстве любой критически важной продукции.

Путин вручил премии молодым ученым в День российской науки, 8 февраля. В частности, награды удостоился начальник лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Иван Фисенко.