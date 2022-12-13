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В Роспатенте рассказали, в каких отраслях появляется больше всего инноваций

Анна Касаткина
06:44 13.12.2022
Наиболее заметный рост заявок по сравнению с прошлым годом показали хирургия и инструментальная диагностика.
В Роспатенте рассказали, в каких отраслях появляется больше всего инноваций
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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Наибольшее число заявок на патенты по итогам десяти месяцев года подано российскими организациями, работающими в сфере медицины, микроэлектроники, органической химии, навигационных технологий. Об этом RT рассказали в пресс-службе Роспатента.

Отмечается, что наиболее заметный рост заявок по сравнению с прошлым годом показали хирургия (+43%) и инструментальная диагностика (+42,5%), а также металлургия (+5%) и навигационные технологии (+2,2%).

Активно также подаются заявки на полезные модели, например, по направлению станки их стало больше на 19,4%, в области строительства зданий и сооружений — на 13,5%, в области изделий из металлов и сплавов — на 8,3%.

В Роспатенте отметили, что практически во всех отраслях идет замещение импортных технологий, соответственно, показывающие наибольший рост отрасли быстрее выполнят задачи импортозамещения.

Ранее в Роспатенте рассказали, какие лекарства чаще всего изобретают в России.

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