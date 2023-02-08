Армия Путин наградил начальника лаборатории 12-го ЦНИИ МО РФ Ивана Фисенко Тимур Шерзад Президент России вручил награду Ивану Фисенко за обеспечение укрепления обороноспособности страны. Фисенко занимался разработкой технологии испытаний сложных технических устройств. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин наградил начальника лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Ивана Фисенко. Фисенко был награжден за разработку технологии испытаний сложных технических устройств - результаты его труда обеспечили укрепление обороноспособности России. «Хочу поблагодарить вас и Совет при президенте по науке и образованию за высокую оценку работы, выполненной в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны», - сказал Фисенко. Ранее Путин заявил, что Россия производит ракет противовоздушной обороны столько же, сколько весь остальной мир. Также президент РФ выразил уверенность в победе российского воинства. Экспертное мнение и аналитика