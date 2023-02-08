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Путин наградил начальника лаборатории 12-го ЦНИИ МО РФ Ивана Фисенко

Тимур Шерзад
15:58 08.02.2023
Президент России вручил награду Ивану Фисенко за обеспечение укрепления обороноспособности страны. Фисенко занимался разработкой технологии испытаний сложных технических устройств.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин наградил начальника лаборатории 12-го Центрального научно-исследовательского института МО РФ Ивана Фисенко.

Фисенко был награжден за разработку технологии испытаний сложных технических устройств - результаты его труда обеспечили укрепление обороноспособности России.

«Хочу поблагодарить вас и Совет при президенте по науке и образованию за высокую оценку работы, выполненной в 12-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны», - сказал Фисенко. 

Ранее Путин заявил, что Россия производит ракет противовоздушной обороны столько же, сколько весь остальной мир.

Также президент РФ выразил уверенность в победе российского воинства.

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