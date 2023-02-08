Основатель Pink Floyd Уотерс выступает на заседании СБ ООН по Украине

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Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступает на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Заседание проходит в эти минуты.

Музыкант произносит речь в качестве докладчика в режиме видеоконференции. В частности, он отметил, что осуждает провокаторов украинского конфликта «строжайшим образом».

О том, что Россия пригласила Уотерса выступить в качестве докладчика, ранее сообщил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что музыкант является активистом движения за мир.

Уотерс неоднократно высказывался против действий США и их союзников в отношении Украины. В частности, он назвал президента Соединенных Штатов военным преступником, а также заявлял, что РФ «имеет все права на Севастополь».