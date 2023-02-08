Основатель Pink Floyd Уотерс выступает на заседании СБ ООН по Украине
Один из основателей британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступает на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН по Украине. Заседание проходит в эти минуты.
Музыкант произносит речь в качестве докладчика в режиме видеоконференции. В частности, он отметил, что осуждает провокаторов украинского конфликта «строжайшим образом».
О том, что Россия пригласила Уотерса выступить в качестве докладчика, ранее сообщил заместитель постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский, отметив, что музыкант является активистом движения за мир.
Уотерс неоднократно высказывался против действий США и их союзников в отношении Украины. В частности, он назвал президента Соединенных Штатов военным преступником, а также заявлял, что РФ «имеет все права на Севастополь».