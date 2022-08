Уотерс из группы Pink Floyd назвал Байдена военным преступником

© Фото: Evan Vucci, CNP, Globallookpress

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал президента США Джо Байдена военным преступником, так как тот подливает масло в огонь конфликта на Украине. Так он высказался на интервью каналу CNN.

«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» - передает его слова CNN.

По мнению Уотерса, НАТО спровоцировали конфликт на Украине, так как продвинулись к границам России, хотя заявляли, что не будут этого делать. И теперь Байден подливает масла в огонь, поддерживая развитие конфликта, а не стараясь его уладить, считает артист.

Сейчас музыкант находится в турне This Is Not A Drill. На концертах он показывает изображения военных преступников, в число которых Уотерс включил и американского президента.

Ранее опубликовали результаты исследования, которые показали снижение популярности Джо Байдена среди населения. Сейчас работу американского лидера одобряют 38% респондентов, хотя в феврале прошлого года его рейтинг составлял 57%.