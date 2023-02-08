Полянский: РФ запросила выступление Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН по Украине

Лидер Pink Floyd Джордж Уотерс может выступить на заседании Совбеза ООН по Украине. Его участие в качестве докладчика запросила РФ, сообщил Дмитрий Полянский.

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Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Джордж Уотерс может выступить на заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Украине в качестве докладчика. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса [...] рок-музыканта Роджера Уотерса», - написал он в Telegram.

Полянский также уточнил, что возможное выступление лидера Pink Floyd пройдет в контексте увеличения поставок западного вооружения Киеву. Роджер Уотерс также является активистом движения за мир, подчеркнул дипломат.

Напомним, что в 2019 году музыкант выступил перед зданием МВД Великобритании с песней в поддержку основателя Wikilaeks Джулиана Ассанжа. Таким образом он высказался против экстрадиции журналиста в США, где тот «может провести всю жизнь в тюрьме». Кроме того, Уотерс неоднократно отмечал решающий вклад советского народа в победу над нацизмом и обращал внимание на то, что сегодня этому факту уделяется недостаточно внимания.