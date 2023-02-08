Разрисованную квартиру школьников, устроивших драку в Челябинске, сняли на видео
Квартиру девятиклассников, которые устроили «разборки» в челябинской школе, сняли на видео. На кадрах видны разбросанные вещи, разрисованные стены и пули для пневматического оружия.
Напомним, потасовка между подростками, вооруженными молотками и пистолетами, произошла в челябинской школе №5. По предварительной информации, участники конфликта изначально были настроены на кулачный поединок, для чего и договорились встретиться со своими ровесниками.
Однако некоторые участники встречи взяли с собой молотки и пневматическое оружие. Известно о двух пострадавших: одного из них ударили молотком по голове, а второго избили. Полиция задержала шестерых участников драки.
В массовой стычке школьников в Челябинске участвовали как минимум семеро подростков. Большинство из них попали на запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, основные действия развернулись в школьном фойе, за стеклянными дверями, на глазах охраны, дежурного педагога и других детей.