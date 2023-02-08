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Разрисованную квартиру школьников, устроивших драку в Челябинске, сняли на видео

Максим Крюков
18:34 08.02.2023
В настоящее время известно о двух пострадавших: одного из них ударили молотком по голове, а второго избили. Полиция задержала шестерых участников потасовки.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Квартиру девятиклассников, которые устроили «разборки» в челябинской школе, сняли на видео. На кадрах видны разбросанные вещи, разрисованные стены и пули для пневматического оружия.

Напомним, потасовка между подростками, вооруженными молотками и пистолетами, произошла в челябинской школе №5. По предварительной информации, участники конфликта изначально были настроены на кулачный поединок, для чего и договорились встретиться со своими ровесниками.

Однако некоторые участники встречи взяли с собой молотки и пневматическое оружие. Известно о двух пострадавших: одного из них ударили молотком по голове, а второго избили. Полиция задержала шестерых участников драки.

В массовой стычке школьников в Челябинске участвовали как минимум семеро подростков. Большинство из них попали на запись камеры наблюдения. Судя по кадрам, основные действия развернулись в школьном фойе, за стеклянными дверями, на глазах охраны, дежурного педагога и других детей.

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