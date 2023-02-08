Подростки с молотками устроили драку в челябинской школе

Изначально участники конфликта хотели решить разногласия на кулаках, но некоторые принесли на встречу оружие.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Драка между подростками, вооруженными молотками и пистолетами, произошла в челябинской школе №5. О происшествии сообщает Life. По предварительной информации, участники конфликта изначально были настроены на кулачный поединок, для чего и договорились встретиться со своими ровесниками. Однако некоторые участники встречи пришли не с пустыми руками.

Когда началась потасовка, остальные ученики разбежались. На место прибыли сотрудники полиции и медики. Других подробностей не приводится.