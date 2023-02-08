Драка челябинских подростков произошла на глазах школьной охраны

Судя по опубликованным кадрам с камеры наблюдения, охрана и педагоги школы не спешили разнимать дерущихся подростков.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В массовой драке школьников в Челябинске участвовали как минимум семеро подростков. Большинство из них попали на запись камеры наблюдения.

Судя по кадрам, основные действия развернулись в школьном фойе, за стеклянными дверями, на глазах охраны, дежурного педагога и других детей.