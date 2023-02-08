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Драка челябинских подростков произошла на глазах школьной охраны

Ян Брацкий
14:13 08.02.2023
Судя по опубликованным кадрам с камеры наблюдения, охрана и педагоги школы не спешили разнимать дерущихся подростков.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В массовой драке школьников в Челябинске участвовали как минимум семеро подростков. Большинство из них попали на запись камеры наблюдения.

Судя по кадрам, основные действия развернулись в школьном фойе, за стеклянными дверями, на глазах охраны, дежурного педагога и других детей.

© achnov, VK

В какой-то момент в фойе ворвались несколько подростков и начали избивать друг друга. Как выяснилось позже, многие были вооружены молотками. На место ЧП вызвали полицию и скорую помощь. Доподлинные причины конфликта неизвестны, как и состояние пострадавших.  

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