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Посол РФ в Дании Барбин: закрытость расследования взрывов на «Северных потоках» вызывает вопросы

Игнат Далакян
10:55 05.02.2023
По словам посла РФ в Дании, сотрудничество с российской стороной по вопросу расследования взрывов на «Северных потоках» в настоящее время не осуществляется.
Посол РФ в Дании Барбин: закрытость расследования взрывов на «Северных потоках» вызывает вопросы
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua , Globallookpress
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Посол Российской Федерации в Дании Владимир Барбин заявил, что закрытость расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» вызывает множество обоснованных вопросов.

«Никакой информации о ходе и результатах расследования диверсий в отношении газопроводов датская сторона в настоящее время не предоставляет. Сотрудничество с российской стороной не осуществляется. В этой связи закрытость расследования вызывает множество обоснованных вопросов», - цитирует РИА Новости российского дипломата.

Он также отметил, что взрывы на «Северных потоках» были основательно подготовлены.

Ранее издание Reuters сообщило, что санкции стран Европейского союза помещали норвежской компании Equinor помочь в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2». Согласно заявлению компании, норвежский МИД уведомил, что работа с газопроводами будет являться нарушением предписаний королевства в области санкционной политики.

Напомним, в конце сентября 2022 года произошло ЧП с повреждением труб на газопроводах. Позднее сейсмологи из Швеции сообщили о двух мощных подводных взрывах в момент появления повреждений. В Североатлантическом альянсе и Евросоюзе произошедшее называют диверсией, не указывая на напрямую виновников. Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы РФ располагают данными, что Великобритания имеет прямое отношение к теракту на ветках «Северных потоков». По данной теме высказывался и президент России Владимир Путин. Согласно его словам, Евросоюз намеренно умалчивает о диверсиях, хотя это и противоречит его интересам.

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