Times: следователи ФРГ не исключили вину Запада в подрывах на «Северных потоках»

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, Globallookpress

Следователи в Германии, которые изучают теракты на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2», не исключили, что их подрыв могла совершить западная страна для обвинения в инциденте России. Такое мнение выразило издание Times.

«Немецкие следователи, как предполагается, мало продвинулись, а официальным лицам еще только предстоит обнаружить убедительные доказательства. Однако Times полагает, что они остаются открыты для теорий о том, что западное государство произвело взрывы с целью обвинить в этом Россию», - сказано в статье.

По словам экс-советника Госдепа США по вопросам энергетики, с которым беседовала газета, указал, что не удивлен затягиванию процесса обнаружения улик по делу. Он добавил, что процесс расследования под водой занимает много времени, и в подобных делах можно в целом никогда не найти неопровержимых доказательств.

Ранее Норвежская нефтегазовая компания Equinor заявила, что введенные Евросоюзом санкции в отношении России не позволили ей принять участие в расследовании подрывов газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».