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Путин заявил, что Россия производит ракет ПВО столько же, сколько весь остальной мир

Тимур Шерзад
15:54 18.01.2023
Владимир Путин заметил, что в России выпускается в три раза больше ракет противовоздушной обороны, чем в Соединенных Штатах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что производство ракет ПВО в России сопоставимо с мировым. Он сделал это в ходе встречи с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге. 

«Ракет ПВО, которые вы производите, мы выпускаем в три раза больше, чем США. А в целом наша "оборонка" производит за год ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что такие темпы производства не могут не внушать уверенность в итоговой победе России в специальной военной операции

Кроме этого, президент России констатировал, что на Украине возвели в ранг героя Бандеру, который сотрудничал с Гитлером и чьи подручные расстреливали мирных жителей. Поэтому у РФ есть все основания характеризовать сложившийся в Киеве режим, как неонацистский. 

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