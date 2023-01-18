Путин заявил, что Россия производит ракет ПВО столько же, сколько весь остальной мир
Президент России Владимир Путин заявил, что производство ракет ПВО в России сопоставимо с мировым. Он сделал это в ходе встречи с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге.
«Ракет ПВО, которые вы производите, мы выпускаем в три раза больше, чем США. А в целом наша "оборонка" производит за год ракет ПВО примерно столько же, сколько производят все промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым», - подчеркнул Путин.
Он добавил, что такие темпы производства не могут не внушать уверенность в итоговой победе России в специальной военной операции.
Кроме этого, президент России констатировал, что на Украине возвели в ранг героя Бандеру, который сотрудничал с Гитлером и чьи подручные расстреливали мирных жителей. Поэтому у РФ есть все основания характеризовать сложившийся в Киеве режим, как неонацистский.