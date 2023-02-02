Путин выразил уверенность в победе российского воинства

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что победа в Сталинградской битве стала важнейшим ориентиром для российского воинства. Российские солдаты и офицеры верны ему. Об этом российский лидер заявил, выступая на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде.

«Преемственность поколений, ценностей, традиций - все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и нашей победе», - сказал президент РФ.

Также Путин заявил, что в настоящее время Россия столкнулась с современным нацизмом. На Украине против РФ воюют последователи Гитлера, которым обещают поставить немецкие танки с крестами на бортах.