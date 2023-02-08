Омбудсмен заявила, что раненная ножом в Химках школьница помнит о случившемся с ней

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Школьница, которую ранила ножом одноклассница в химкинском лицее, пришла в себя и находится в стабильном состоянии. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам омбудсмена, в настоящий момент ребенок самостоятельно дышит и может разговаривать.

«Помнит обо всем, что случилось. Очень переживает за своих друзей, одноклассников и хочет побыстрее вернуться обратно», - сказала она.

В минувший вторник, 7 февраля, появились первые сообщения об инциденте в образовательном учреждении в Подмосковье. Произошла ссора между двумя девочками. Затем одна из пятиклассниц ударила ножом другую. Впоследствии 11-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сегодня девочку в больнице навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.