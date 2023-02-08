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Воробьев посетил девочку, которую жестоко порезала ножом ее одноклассница в химкинской школе

Анна Назайкина
13:42 08.02.2023
Как сообщается, ребенок уже в сознании. У школьницы большое количество ран, однако внутренние органы не задеты.
Воробьев посетил девочку, которую жестоко порезала ножом ее одноклассница в химкинской школе
© Фото: vorobiev_live, Telegram
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проведал пятиклассницу, раненную ножом в лицее в Химках. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Также он опубликовал фото девочки в больничной палате. По словам главы региона, ребенок уже в сознании.

«Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится, сегодня Соня в сознании и дышит сама, без ИВЛ», - сообщил он.

Воробьев поблагодарил медиков из Химок и Люберец, а также санавиацию, которым удалось сработать быстро и четко.

Накануне стало известно, что конфликт между двумя ученицами лицея закончился дракой с ножом. Одна из девочек ударила холодным оружием другую. В результате 11-летняя школьница оказалась в больнице. Сообщалось, что она находится в крайне тяжелом состоянии.

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