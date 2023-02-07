Раненная ножом в лицее в Химках пятиклассница находится в крайне тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что между двумя ученицами лицея произошел конфликт, после чего одна из девочек ударила другую ножом.

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Пятиклассница из лицея №10 в подмосковных Химках, которую ранила ножом одноклассница, находится в крайне тяжелом состоянии, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава.

Ранее в подмосковном главке Министерства внутренних дел заявили, что ссора между двумя ученицами пятого класса, произошедшая в учебном заведении, закончилась дракой с ножом.

В результате раненную ножом девочку 2012 года рождения доставили в больницу.

«На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована, и медицинская помощь оказывается в полном объеме», - сообщили в Минздраве.

В свою очередь, в образовательном учреждении произошедшее комментировать не стали.