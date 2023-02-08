Зеленский и Сунак обнялись в аэропорту Лондона

Президент Украины заявил, что приехал в Британию, чтобы лично выразить благодарность британцам и премьеру страны за поддержку.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: RishiSunak, Twitter

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским приземлился в Лондоне, его встретил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Глава правительства страны сделал на своей странице в Twitter пост с фотографией, на которой он обнимается с украинским лидером.

«Добро пожаловать в Великобританию, президент Зеленский», - написал Сунак.

Зеленский в свою очередь в своем Telegram-канале заявил, что прилетел в Лондон, чтобы поблагодарить британцев за поддержку Украины и премьера страны за его «лидерскую позицию».

Ранее Sky News, ссылаясь на офис премьера Британии, сообщал, что президент Украины приедет в Великобританию, чтобы встретиться с Сунаком.

В частности, утверждалось, что британская сторона предложит Киеву поставки вооружения более дальнего радиуса действия.