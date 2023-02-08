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Количество погибших в результате турецкого землетрясения выросло до 8 574 человек

Ян Брацкий
14:35 08.02.2023
Ранее в один из самых пострадавших регионов - Кахраманмараш - прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Количество погибших в результате турецкого землетрясения выросло до 8 574 человек
© Фото: Serdar Ozsoy, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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В Турции стремительно растет число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке страны. По последним данным, которые озвучил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, количество жертв превысило 8,5 тысячи человек. Десятки тысяч пострадали.

«К сожалению, число погибших продолжает расти, на данный момент оно достигло 8 574 жертв, 49 133 человека получили ранения», - заявил Эрдоган в интервью турецкому телеканалу TRT.

Ранее стало известно, что Эрдоган прибыл в один из самых пострадавших регионов Турции - Кахраманмараш. Там он планирует посетить палаточный лагерь, пообщаться со спасателями и пострадавшими.

Последствия подземных толчков ощущаются и за пределами региона. Так, в портовом городе Искендерун после землетрясения повысился уровень моря. Дороги и здания оказались подтоплены, местные жители эвакуированы.

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