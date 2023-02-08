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Под завалами рухнувших зданий в Турции могут находиться россияне

Ян Брацкий
12:28 08.02.2023
К этому часу известно о 7 108 погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции.
Под завалами рухнувших зданий в Турции могут находиться россияне
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Спасатели направляются в турецкую провинцию Хатай на юге республики, где под завалами после землетрясения могут находиться четверо россиян. Об этом заявил представитель экстренных служб.

«Едем в Хатай, предварительно, там под завалами четверо россиян», - цитирует его заявление РИА Новости.

Накануне сообщалось о гибели одного россиянина во время землетрясения в Турции. Информация об этом якобы поступила по дипломатическим каналам. В Ассоциации туроператоров России ранее сообщили, что в стране могут находиться 45 тысяч наших соотечественников. Отдыхающие в основном сосредоточены на пляжах в курортной зоне, столице и на горнолыжных склонах, где сейсмологическая обстановка спокойная.

Трагедия в Турции произошла рано утром 6 февраля, когда подземные толчки магнитудой 7,4 разрушили сотни домов и строений в 10 провинциях. К этому часу известно о 7 108 жертвах стихии. На месте работают интернациональные команды спасателей, в том числе из России. Наши специалисты прибыли в эпицентр землетрясения - город Кахраманмараш и одноименный регион Турции.

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