В Турции произошло новое землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 58 километрах от города Кахраманмараш, где работают российские спасатели.

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Новое землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в центральной части Турции. За ним последовала серия более слабых афтершоков, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки ощущались в 08.52 в 58 километрах от города Кахраманмараш - эпицентра разрушительного землетрясения, произошедшего ранее.

Трагедия в Турции произошла рано утром 6 февраля. Толчки магнитудой 7,6 привели к масштабным разрушениям в нескольких регионах республики. Десятки зданий, в том числе многоквартирных домов, рухнули и погребли под собой жильцов. К этому часу известно о 6 957 погибших. Более 38 тысяч числятся в списках пострадавших.