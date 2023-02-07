Во время турецкого землетрясения погиб один россиянин

По данным Ассоциации туроператоров России, в Турции сейчас могут находиться до 45 тысяч отдыхающих из РФ.

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Один россиянин погиб в результате землетрясения в Турции. Об этом сообщили в оперативных службах РФ.

«По дипломатическим каналам поступила информация, что в результате землетрясения погиб один гражданин Российской Федерации», - заявил собеседник ТАСС.

Как ранее сообщили в Ассоциации туроператоров России, в Турции сейчас может находиться до 45 тысяч наших соотечественников. В Стамбуле, на пляжах Антальи и горнолыжных курортах республики, где отдыхают подавляющее большинство из них, сейсмологическая обстановка спокойная, подтвердили в АТОР.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погиб 3 381 человек, тысячи людей пострадали. На место вылетели спасатели МЧС РФ. Группировка сил уже приступила к работе на месте трагедии. Как ранее отметил советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, российским специалистам доверили наиболее пострадавший от подземных толчков регион - Кахраманмараш.