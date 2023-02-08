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МО РФ показало, как САУ «Мста-С» наносят сокрушительные удары по украинским позициям

12:43 08.02.2023
В МО РФ уточнили, что 152-мм самоходные артустановки обычно применяются против огневых позиций противника, бронетехники, а также против артиллерийских и минометных батарей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов САУ «Мста-С» Южного военного округа в ходе спецоперации. 

В российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты самоходок бьют по огневым позициям врага, громят бронетехнику, а также артиллерийские и минометные батареи неприятеля. 

Достается от самоходной артиллерии и украинским средствам ПВО, пунктам управления и дотам. 

В МО РФ уточнили, что разведкой целей, контролем их поражения, а также корректировкой огня занимаются расчеты беспилотников

Ранее Минобороны России показало видео с ударом штурмовиков Су-25 по бронетехнике и позициям украинских боевиков. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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