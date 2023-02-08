МО РФ показало, как САУ «Мста-С» наносят сокрушительные удары по украинским позициям

В МО РФ уточнили, что 152-мм самоходные артустановки обычно применяются против огневых позиций противника, бронетехники, а также против артиллерийских и минометных батарей.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов САУ «Мста-С» Южного военного округа в ходе спецоперации.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что расчеты самоходок бьют по огневым позициям врага, громят бронетехнику, а также артиллерийские и минометные батареи неприятеля.

Достается от самоходной артиллерии и украинским средствам ПВО, пунктам управления и дотам.

В МО РФ уточнили, что разведкой целей, контролем их поражения, а также корректировкой огня занимаются расчеты беспилотников.

Ранее Минобороны России показало видео с ударом штурмовиков Су-25 по бронетехнике и позициям украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов