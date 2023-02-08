Штурмовики Су-25 ударили по бронетехнике украинских боевиков и уничтожили ее
Нанеся удар, летчики тут же выполнили маневр уклонения и выпустили тепловые ловушки. Самолеты благополучно вернулись на аэродром.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Летчики парами с малых высот ударили ракетами по врагу.
«В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», - говорится в сообщении.
Пустив ракеты, летчики тут же выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. Отработав по украинским боевикам, штурмовики вернулись на аэродром.
После вылета самолеты были обслужены специалистами инженерно-технического состава и подготовлены к новому боевому вылету.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов