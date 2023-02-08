Армия Штурмовики Су-25 ударили по бронетехнике украинских боевиков и уничтожили ее Нанеся удар, летчики тут же выполнили маневр уклонения и выпустили тепловые ловушки. Самолеты благополучно вернулись на аэродром. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации. Летчики парами с малых высот ударили ракетами по врагу. «В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», - говорится в сообщении. Пустив ракеты, летчики тут же выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. Отработав по украинским боевикам, штурмовики вернулись на аэродром. После вылета самолеты были обслужены специалистами инженерно-технического состава и подготовлены к новому боевому вылету. Ранее «Звезда» показала, как «Орланы» не дают жить спокойно врагу в зоне спецоперации.



Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика