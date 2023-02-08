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Корреспондент «Звезды» показала, как «Орланы» не дают жить спокойно врагу в зоне СВО

Наталья Панталёва
11:02 08.02.2023
Российские беспилотники приносят боль и страдания украинским националистам. От оптики «Орлана» тяжело скрыться. Если оператор заметил противника, он быстро оказывается под точным и убийственным артогнем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В любое время суток «Орлан-10» видит вражеские позиции и безошибочно корректирует огонь. Беспилотник оснащен современной оптикой, тепловизорами и камерами с инфракрасным излучением. За боевым применением «Орлана» наблюдала Наталья Панталева. 

Расчет готовит беспилотник к вылету. Сборка простая. В какой-то мере напоминает конструктор. Военные работают слаженно. Несколько минут - и Орлан в полной боевой готовности. При этом БПЛА может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту, которая всегда наготове.

Дальность полета «Орлана» - 110 километров. Это внушительное расстояние для такого аппарата.

«Орлан - это глаза военных. Он может летать более десятка часов. Камера, с помощью которой и ведется разведка, находится в основном корпусе. Весит такая "птичка" 20 килограммов», - прокомментировала корреспондент.

Беспилотники залетают далеко за линию фронта, в глубину обороны противника, корректируют огонь российской артиллерии, фиксируют поражение объектов, живой силы и техники врага - координаты оперативно поступают в штаб, после чего, к примеру, начинают работать артиллеристы.

«С артиллерией взаимодействие в основном происходит по спутниковой связи военной. Мы находим какие-то цели, снимаем координаты и передаем артиллерии, и при этом мы непосредственно контролируем поражение цели. Даем поправки, куда направить прицел», - рассказал начальник расчета Роман.

На передвижном пункте управления работают два оператора. Один управляет с помощью спутника, второй смотрит через камеру, командует и проводит разведку.

«Мы летательный аппарат выводим в нашу рабочую зону и начинаем работать камерой: ведение разведки, корректировка артиллерии. То есть обнаружили - и артиллерия уже начинает работать по целям. Корректируем, куда идет прилет, и уже вносим там поправки», - заметил оператор беспилотника Дмитрий.

«Орлан-10» в зависимости от размещенной на его борту полезной нагрузки может вести разведку днем и ночью, работать ретранслятором для связистов, а также вычислять и подавлять средства связи противника в качестве летающей станции радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов 

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