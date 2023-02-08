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Глава МЧС распорядился усилить группировку спасателей в Турции

Ян Брацкий
09:40 08.02.2023
По последним данным, жертвам подземных толчков в Турции стали 6 234 человека, более 37 тысяч получили травмы различной степени тяжести.
Глава МЧС распорядился усилить группировку спасателей в Турции
© Фото: Depo Photos, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Дополнительная группировка российских спасателей отправится в Турцию для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Соответствующее распоряжение отдал глава МЧС РФ Александр Куренков.

«Глава МЧС России Александр Куренков поручил  направить в Турцию дополнительную группировку спасателей. В настоящий момент идет подготовка к вылету в зону чрезвычайной ситуации», - говорится в заявлении ведомства.

По последним данным, жертвами подземных толчков в Турции стали 6 234 человека, свыше 37 тысяч получили травмы различной степени тяжести. Последствия землетрясения в республике ощутили на себе жители сразу нескольких стран, в том числе в Сирии, где, по последним данным, погибшими числятся 1 250 человек.

На местах ЧП уже работают спасатели МЧС РФ. Первая группировка прибыла накануне. Спасатели доставили все необходимое для разбора завалов и поиска людей оборудование. С собой сотрудники МЧС привезли аэромобильный госпиталь и поисковых собак.

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