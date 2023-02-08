В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ефремове ищут не вышедших на связь жильцов рухнувшего дома

Ян Брацкий
10:49 08.02.2023
Оставшиеся без крова жильцы многоэтажки в Ефремове Тульской области находятся в пунктах временного размещения, где с ними работают психологи.
В Ефремове ищут не вышедших на связь жильцов рухнувшего дома
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Спасатели не могут установить связь с тремя жильцами многоквартирного дома в Ефремове, где накануне взорвался газ и обрушился подъезд. Об этом заявил Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

«Извлечено пять тел погибших. Под завалами теоретически могут находиться люди. Не удается пока установить связь еще с тремя жителями, в том числе с ребенком», - рассказал Павлов.

Тем временем спасателям удалось разобрать более 40 кубометров завалов из 80. Работы на месте трагедии ведутся круглосуточно в четыре смены. Задействованы более 400 человек личного состава и 100 единиц специальной техники.

«Продолжаем работу, в том числе с жителями дома. Они размещены в пунктах временного размещения, всего десять человек. С ними работают психологи», - добавил начальник областного главка МЧС РФ.

Ранее стало известно о готовности специалистов к проведению технической экспертизы уцелевших конструкций дома с помощью комплекса «Струна». Власти региона пообещали выплаты пострадавшим от ЧП. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч. Кроме того, за утрату имущества каждый член семьи получит из региональной казны по 150 тысяч рублей.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
Глава МЧС распорядился усилить группировку спасателей в Турции
09:17 В стране и мире
Жена Костомарова заявила, что в страшном сне не могла представить происходящего с их семьей
08:56 В стране и мире
Видео
МЧС проверит комплексом «Струна» конструкции дома в Ефремове, где взорвался газ
08:05 В стране и мире
Кисида заявил, что позиция Японии по вопросу Курил не изменится
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что поставки Киеву наступательного оружия ведут к непредсказуемому уровню эскалации
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.