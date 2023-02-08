В Ефремове ищут не вышедших на связь жильцов рухнувшего дома

Оставшиеся без крова жильцы многоэтажки в Ефремове Тульской области находятся в пунктах временного размещения, где с ними работают психологи.

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Спасатели не могут установить связь с тремя жильцами многоквартирного дома в Ефремове, где накануне взорвался газ и обрушился подъезд. Об этом заявил Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

«Извлечено пять тел погибших. Под завалами теоретически могут находиться люди. Не удается пока установить связь еще с тремя жителями, в том числе с ребенком», - рассказал Павлов.

Тем временем спасателям удалось разобрать более 40 кубометров завалов из 80. Работы на месте трагедии ведутся круглосуточно в четыре смены. Задействованы более 400 человек личного состава и 100 единиц специальной техники.

«Продолжаем работу, в том числе с жителями дома. Они размещены в пунктах временного размещения, всего десять человек. С ними работают психологи», - добавил начальник областного главка МЧС РФ.

Ранее стало известно о готовности специалистов к проведению технической экспертизы уцелевших конструкций дома с помощью комплекса «Струна». Власти региона пообещали выплаты пострадавшим от ЧП. Семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 500 тысяч. Кроме того, за утрату имущества каждый член семьи получит из региональной казны по 150 тысяч рублей.