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Секретарь СНБО Данилов призвал наносить удары по российским объектам

Ян Брацкий
10:13 08.02.2023
В Кремле ранее заявили, что слова Киева об ударах по российским городам лишь подтверждают правильность действий Москвы.
Секретарь СНБО Данилов призвал наносить удары по российским объектам
© Фото: Hennadii Minchenko, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил нанесение ударов по объектам на территории России. С его слов, речь об объектах, которые наносят Киеву ущерб.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране... мы должны уничтожить эти объекты», - сказал Данилов в интервью агентству Reuters.

Тезисы Данилова ранее поддержал заместитель главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, который допустил нанесение ударов по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. В Кремле после таких слов заявили, что поведение украинских властей лишь подтверждает правильность решения Москвы оградить себя от подобной опасности. Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал, что РФ продолжит защищать россиян в новых регионах страны, а также украинцев от геноцида со стороны Киева.

На прошлой неделе Пентагон объявил о предоставлении киевскому режиму оружия и боеприпасов на общую сумму почти $2,2 млрд. Как отметил пресс-секретарь оборонного ведомства США Патрик Райдер, речь о современных системах ПВО, боевых машинах пехоты, боеприпасах для противотанковых ракетных комплексов Javelin и ракет большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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