Bloomberg: в новом пакете помощи Украине на $2,2 млрд США передадут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS

В него также вошли средства ПВО и боевые машины пехоты.

© Фото: defense.gov

В Минобороны США сообщили о новом пакете военной помощи для Киева на сумму почти в 2,2 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил информацию на брифинге для журналистов.

«Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине», - сообщили в Пентагоне.

Новый пакет будет состоять из двух частей. Первая часть объемом в 425 миллионов долларов выделяется из запасов Пентагона. Вторая часть на 1,75 миллиарда долларов будет направлена на закупки вооружения для Украины у поставщиков.

В этот раз планируется передать Киеву системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javeli, «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS.

Напомним, в МИД РФ уже неоднократно заявляли, что поставки вооружения Украине в рамках пакетов военной помощи только усугубляют и замедляют конфликт. Кроме того, для многих стран-союзников Киева такие действия становятся причиной для открытой конфронтации с Россией. Все поставленное оружие Украине расценивается ВС РФ как новые цели для уничтожения. Президент РФ Владимир Путин говорил, что новые поставки оружия Киеву не повлияют на результат спецоперации.