Десятки боевиков ИГ* могли сбежать из разрушенной землетрясением в Сирии тюрьмы
Десятки боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* могли сбежать из разрушенной землетрясением сирийской тюрьмы. Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Раджу, сообщает агентство AFP. Сразу после разрушительных подземных толчков в тюрьме вспыхнул бунт, заключенные захватили часть помещений, а некоторым удалось бежать.
Землетрясение в Сирии стало разрушительным отголоском трагедии в Турции. Там серия толчков магнитудой более семи стала причиной разрушений в семи регионах республики. На этот час в стране около 3 000 погибших и множество зданий в руинах.
В Сирии около 700 жертв, разбор завалов продолжается. Активную помощь в этом оказывают российские военнослужащие. Они активно применяют специальную технику, извлекая из-под завалов погибших и пострадавших.
* Исламское государство, (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация