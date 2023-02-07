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Десятки боевиков ИГ* могли сбежать из разрушенной землетрясением в Сирии тюрьмы

Ян Брацкий
08:34 07.02.2023
Сразу после землетрясения в Сирии в тюрьме города Раджу вспыхнули беспорядки, в результате которых некоторые боевики смогли сбежать.
Десятки боевиков ИГ* могли сбежать из разрушенной землетрясением в Сирии тюрьмы
© Фото: Juma Mohammad, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Десятки боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* могли сбежать из разрушенной землетрясением сирийской тюрьмы. Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Раджу, сообщает агентство AFP. Сразу после разрушительных подземных толчков в тюрьме вспыхнул бунт, заключенные захватили часть помещений, а некоторым удалось бежать.

Землетрясение в Сирии стало разрушительным отголоском трагедии в Турции. Там серия толчков магнитудой более семи стала причиной разрушений в семи регионах республики. На этот час в стране около 3 000 погибших и множество зданий в руинах.

В Сирии около 700 жертв, разбор завалов продолжается. Активную помощь в этом оказывают российские военнослужащие. Они активно применяют специальную технику, извлекая из-под завалов погибших и пострадавших.

* Исламское государство, (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация

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