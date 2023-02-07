Новое землетрясение магнитудой 5,3 сотрясло Турцию

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Турция содрогнулась от нового землетрясения. На этот раз подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы в центральной части страны. Эпицентр залегал на глубине 10 километров в районе городов Бесни и Адыямин с общим населением около 260 тысяч человек, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Этот толчок стал самым мощным с момента землетрясения, которое произошло на юго-востоке республики минувшей ночью. Наибольшие разрушения зафиксированы в семи регионах Турции. Самый пострадавший - Кахраманмараш. Туда уже прибыла российская группировка спасателей.

Как ранее рассказал советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов, россияне будут работать на самых сложных участках. Группировка сил оснащена всем необходимым оборудованием для поиска и извлечения людей из-под обломков. В Турцию также были направлены кинологи и аэромобильный госпиталь, оснащенный всем необходимым для автономной работы в зоне ЧС.