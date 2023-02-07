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Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 2921

Семен Лавров
05:21 07.02.2023
Согласно свежим данным, в настоящий момент известно о 2921 погибшем в результате землетрясения в Турции и 15 834 пострадавших.
Количество погибших при землетрясении в Турции достигло 2921
© Фото: ТРК «Звезда»
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Количество погибших в результате землетрясения в Турции достигло 2921 человека. Такие данные приводит информагентство Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека», - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется и количество пострадавших. Согласно свежим данным, в настоящий момент их уже 15 834.

Этой ночью в Турции приземлились два самолета МЧС России. Кроме более сотни спасателей и медиков из нашей страны помогать устранять последствия стихийного бедствия прибыло и руководство ведомства. В частности, сейчас в Турции работает замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян.

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